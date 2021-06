Juliette Freire - Reprodução Instagram

Rio - Juliette Freire usou as redes sociais nesta quarta-feira para falar sobre o trabalho como advogada e os estudos para passar em concursos públicos. A campeã do "BBB21" revelou que chegou a ter uma lesão no cóccix por causa do tempo em que ficava sentada estudando.



"Estou vivendo um sonho. Nunca imaginei uma situação dessa... Fico rindo sozinha. Até um dia desse, eu estava sentadinha, com lesão no cóccix, estudando para concurso com muito orgulho e esperança. Admiro demais quem vive essa vida, mas é bem cansativo e muito cheia de expectativas", começou.