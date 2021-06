Madonna - Divulgação

Madonna Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 14:31

Rio - Madonna, de 62 anos, compartilhou um vídeo do filho David Banda, de 15 anos, desfilando de vestido em casa. A cantora registrou o jovem fazendo várias poses enquanto usava a peça da grife Mae Couture.



“Confiança é tudo...” escreveu Madonna. Nos comentários, os seguidores da cantora elogiaram David. “Meu Deus, estou apaixonada por ele!”, disse um seguidor. “Olhem esses passos”, observou outro. “Ele é maravilhoso”, elogiou uma terceira. “O David é tudo”, afirmou mais um seguidor.

Madonna adotou Banda em 2006, no Malawi, quando o adolescente tinha um ano e um mês. Na época, a cantora estava casada com o cineasta Guy Ritchie. Madonna ainda adotou Mercy, em 2009, e as gêmeas Estere e Stella, em 2017.