Publicado 02/06/2021 13:53 | Atualizado 02/06/2021 13:54

Rio - Eliminado da semana no "No Limite", o surfista Lucas Chumbo participou do programa "Encontro com Fátima Bernardes" e falou sobre os comentários de que os homens da sua tribo tinham atitudes machistas. Chumbo discordou: "Acho que a gente escuta bastante as meninas", afirmou.

Os comentário são, principalmente, pois quando o time surgiu com a estratégia da prova final - que perderam - os homens optaram por ignorar e seguir mesmo assim. A estratégia é montada por um time. A gente viu que estava errado e, realmente, a gente deu mole de não ter escutado a Íris", afirmou.

"Mas a gente escutava sim, principalmente a Paula, ela tem uma voz imponente. A Íris e a Ari [Ariadna Arantes] tinham ideias que destoavam muito da maioria do time, por isso a gente não seguia. São questões que a gente tem que avaliar em time, por isso a gente não seguia", explicou.



A eliminação de Chumbo foi surpreendente , já que ele era um dos participantes apontados como forte pelo público. O surfista explicou a situação. "Meu limite foi fisiológico, meu corpo que apontou. Eu queria muito ficar, estava realizando um sonho, vivendo no meio da mata. Mas tinha uma coisa que podia me impedir, a gastrite", lamentou ele.