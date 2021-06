Thaís - Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:21 | Atualizado 02/06/2021 16:24

Rio - Mesmo não ganhando o "BBB21", Thaís Braz não deixou de faturar. A cirurgiã dentista revelou que tem faturado alto após o confinamento com contratos de publicidade e trabalhos como modelo e disse que já está perto de ficar milionária.



Em entrevista à Patrícia Kogut, a ex-BBB disse que já superou o prêmio dado ao segundo colocado do reality, no valor de R$ 150 mil, como está perto de acumular o prêmio de Juliette, de R$ 1,5 milhão. “Acredito que estou mais ou menos perto. Estou chegando, estou chegando”, afirmou.