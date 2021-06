Gabi Martins - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:01

Sempre contando histórias verídicas de amores mal resolvidos, traições ou casos que já aconteceram com alguém conhecido, ou até mesmo querendo imaginar como alguém se comportaria com aquela situação, Gabi Martins lança, nesta quinta-feira, dia 3 de junho, mais uma música do DVD “Fatos Reais”, gravado em São Paulo, em dezembro passado. A escolhida pela mineira é “Irresponsável”, que traz assinatura de Matheus Aleixo participação dele e do irmão Kauan no audiovisual.

A letra fala de um casal em que um enrola o outro. Seria ele um irresponsável por achar que ela vai esperá-lo? Se for para ficar tudo em compasso de espera, ela avisa que vai embora.

“Todas as minhas modas retratam a história de alguém. Gosto de escrever o que as pessoas vivem, sentem. Assim, quando transformo em música, vejo que o público se identifica e vira sucesso”, afirma Gabi.

As primeiras músicas já lançadas do álbum “Fatos Reais” somam milhões de visualizações no canal da cantora no Youtube. “Prints”, a faixa que revela um pouco sobre o seu romance com Tierry, já soma mais de 27 milhões de views. Enquanto isso, “Cancela” tem quase 3 milhões e “André”, pouco mais de 2 milhões de visualizações.