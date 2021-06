Kaysar lê futuro em borra de café, em 'No Limite' - Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:37

Rio - A vitória da tribo Calango no episódio de "No Limite" da última terça-feira (1º) não foi surpresa para Kaysar Dadour. Antes da prova de imunidade, o ator revelou aos colegas de tribo uma habilidade de ler o futuro em borras de café e previu a conquista da equipe. Em entrevista ao "Gshow", o sírio contou mais detalhes do hábito mostrado no quarto episódio do reality.

"Eu gosto de ler, mas é a primeira vez que eu faço isso na frente das pessoas. Fazia só com as bem próximas e na Síria", explicou o artista, que aprendeu a técnica em seu país de origem. "Lá tem muita gente que lê. Aprendi com uma pessoa muito sábia e tudo foi bem discreto."

Com suas previsões, o ator aumentou as suspeitas de romance na tribo Calango. "Primeiro a gente toma o café e depois a gente lê a sorte. Acho que vi um casal nascendo aqui entre Carol Peixinho e Bil. O romance está aqui no ar e a cabeça meio perdida. A certeza que eu posso ter é a de que tem uma carência aqui grande. Sempre tem a palavra 'será?'", falou.

A habilidade de Kaysar é tradicional nos países árabes e se chama cafeomancia, consistindo em uma forma de exercitar a intuição e a comunicação com o mundo espiritual. Nas redes sociais, internautas comentaram a técnica de Kaysar: "Mandar o Kaysar ler minha vida na borra de café, porque eles venceram a prova do jeito que ele disse que viu", escreveu uma fã do reality. "Lembrei da minha avó! Ela também lia", declarou outra.



Mandar o Kaysar ler minha vida na borra de cafe, pq eles venceram a prova do jeito q ele disse q viu na borra — Mundinho Natanya Br (@natanya_soares) June 2, 2021

Vendo o Kaysar lendo a borra de café, lembrei da minha avó! Ela também lia — Ana Paula Viana Vilela (@AnaPaulaVianaV1) June 2, 2021

Queria que o Kaysar lesse a borra do café pra mim — Icarinho (@icaarocastro) June 2, 2021