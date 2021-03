Kaysar Dadour Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 08:43 | Atualizado 18/03/2021 08:45

Rio - Kaysar Dadour, de 31 anos, resolveu presentar os seguidores do Instagram nesta quinta-feira, Dia do Fã. Para celebrar, o ator e ex-BBB postou duas selfies no espelho: uma com camisa e outra sem. A publicação levou os admiradores à loucura.

fotogaleria

Publicidade

"Arrasta para o lado caraco (sic). Presente para vocês. Feliz Dia do Fã, meus amores. Obrigado por tudo", escreveu ele na legenda da foto em que aparece de frente para o espelho, exibindo os músculos e o tanquinho.

"Que presente bom", confessou uma fã. "Adorei abrir o pacote do presente", declarou outra. "Eita, delícia, com todo respeito, caraco", comentou uma terceira. Mas não parou por aí: "Gostoso", "lindo" e "que homem" ainda estão entre outros comentários postados na publicação.

Publicidade