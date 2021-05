Dentro do reality 'No Limite', Kaysar lança música inédita Babi Fotografias

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 05:00

Atualmente no elenco do reality 'No Limite', da Globo, o ex-BBB, ator e cantor, Kaysar Dadour, deixou tudo esquematizado aqui fora para lançar, no próximo dia 14, em todas as plataformas digitais, seu mais novo single intitulado 'Não Quer Parar'. A música vem acompanhada de um clipe gravado em sigilo pouco antes de Kaysar entrar no confinamento. “Eu estava ansioso para contar essa novidade para vocês, deixei tudo pronto antes de entrar No Limite e espero muito que gostem”, disse o cantor.

A faixa 'Não Quer Parar' tem influências da música eletrônica e o beat dançante que só o funk tem. "Esse é um estilo que eu gosto de ouvir, me apaixonei pelo funk assim que cheguei no Brasil! É alegria, amor, vibração. É isso que eu quero que as pessoas sintam quando ouvirem essa música. Dancem muito e se divertiam ouvindo Não Quer Parar”, complementou Kaysar.

Nascido e criado em Alepo, Kaysar deixou a Síria em 2011 por conta da guerra no país. Em 2018, ele participou da 18ª temporada do 'BBB' e ficou em segundo lugar. Após sair do programa foi convidado para alguns testes para atuação e fez sua estreia como ator no filme ‘Carcereiros’. No ano seguinte ele integrou o elenco da novela ‘Órfãos da Terra’, interpretando o capanga Fauze e também participou do Quadro ‘Dança do Famosos’, do Domingão do Faustão, e foi campeão. Em 2020, interpretou Mikhail na série ‘Panelinha’, exibida pelo canal Warner Brasil, além de gravar mais uma temporada de ‘Carcereiros.