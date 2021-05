Kaysar e Natália Rosa guga_millet

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 05:00

A atriz Natália Rosa, que ficou conhecida pela série Magnífica 70, da HBO, e o ex-BBB, Kaysar Dadour, integram o elenco da série 'Galera FC', que estreia na próxima segunda-feira, às 21h30, na TNT. Na comédia, ela interpreta a afetada Sara Jane, musa fitness, influencer e namorada do protagonista da história, o jogador de futebol Elton Jr (Maicon Rodrigues).

Porém, no decorrer da trama, se se envolve com Malak (kaysar Dadour), um preparador físico gringo e 'espião', que chega ao Rio com a missão de manter o craque na linha, mas relaxa a vigilância ao conhecer o amor verdadeiro ao lado de Sara Jane.