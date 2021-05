Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 19:00 | Atualizado 02/05/2021 19:01

Pocah participou, neste domingo, o "Domingão do Faustão" ao lado de Viih Tube e Arthur. Na entrevista, a cantora não ficou calada após ser alfinetada por Paula Santos, do corpo de balé do programa.

Em um determinado momento, Paula criticou o fato de Pocah dormir muito no "BBB 21". "Acho que confusão, não. Só acho que camarão que dorme, a onda leva, né? E ela cochilou demais", disse a bailarina.

"Me levou até o top 5, né meu bem?", rebateu Pocah.

"Levou, mas tanto que ela recebeu um pedido de casamento", finalizou Faustão, enquanto mudava de assunto.