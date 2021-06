Dani Gutto ao lado de Rodrigo Santoro e Selton Melo - Divulgação/CI Produções

Dani Gutto ao lado de Rodrigo Santoro e Selton Melo Divulgação/CI Produções

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 13:57

Aos 11 anos, o ator mirim Dani Gutto estreia como Isaac, filho de Abraão e Sara, na novela 'Gênesis', da Record TV, e na quinta temporada da série 'Sessão Terapia', na pele do personagem Benício, ao lado de Rodrigo Santoro, que vive Davi, e de Selton Mello, que dirige os dois na cena. A nova temporada da série chegou neste sábado (5) à grade da Globoplay.



“Estou muito feliz por esse duplo presente de estrear na TV com dois personagens bem diferentes. Viver Isaac, um personagem bíblico, e gravar com Adriana Garambone e Zé Carlos Machado... Meu Deus! O que tem sido isso? Vocês não fazem idéia da generosidade de ambos! E Benício? Esse personagem dirigido por Selton Mello! Gente, Selton Mello me dirigindo, que honra. E ainda atuando ao lado de Rodrigo Santoro, que é um monstro da TV e do cinema. Só tenho estrelas ao meu lado, quanta gratidão. Estou muito feliz, muito! Que satisfação! Os dois personagens estreiam de uma só vez nas telinhas", comemorou o ator de São José dos Campos, São Paulo.