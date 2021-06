Myrian Rios - reprodução do instagram

Publicado 06/06/2021 13:20

Aos 62 anos, a atriz Myrian Rios surpreendeu os fãs ao revelar que atualmente está completamente surda. Segundo a artista, a causa do problema de audição está atribuída a um fator genético. Ela detalhou como tem sido sua rotina com a audição prejudicada.

"Eu fiquei surda. Completamente surda dos dois ouvidos. Eu não ouço passarinho cantando, não ouço o barulho da chuva. Isso me incomoda. Eu não ouço nada. Eu ouço a minha voz. Eu estou ouvindo a minha voz, por exemplo. Eu não ouço meus filhos me chamando, cachorro latindo", continuou. "Só se falar muito pertinho do meu ouvido. Dentro do meu ouvido eu ouço", conta a atriz.



Myrian ainda explicou que sua perda de audição aconteceu a longo prazo. "Há muitos anos eu fui perdendo a minha audição. É uma genética da minha família, da parte da materna. As pessoas vão perdendo a audição. A minha mãe, o meu tio, a minha tia... Várias pessoas da minha família foram perdendo a audição até ter perda de audição severa. E eu segui a genética da minha mãe e dos meus tios."



Ela também listou as dificuldades que vem enfrentando por conta de sua deficiência auditiva. "É difícil, né, porque eu sou atriz, tenho que escutar: 'Oi, atenção, gravando!'", disse a atriz, que afirmou já ter tentado melhorar a surdez anteriormente. "Tentei usar aparelho na época, mas não dava, não adaptou".



Myrian já chegou a realizar um implante coclear (aparelho eletrônico que capta som e o transforma em impulsos elétricos diretamente sobre o nervo da audição). "Na época, o médico me avisou que tudo isso era muito novo e que talvez em dez anos eu precisaria abrir a cabeça para trocar a bateria. Os dez anos chegaram".