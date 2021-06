Tays Reis - Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/06/2021 13:30 | Atualizado 06/06/2021 13:33

Um áudio vazado da cantora e ex-Fazenda, Tays Reis, começou a circular nas redes sociais, neste domingo (6). A conversa é da cantora com uma amiga, na qual Tays se queixa da perda de engajamento em seu Instagram após o fim do namoro com o cantor Biel.

"Tô meio assim, meio estranha. Depois que eu separei, parece que os comentários das minhas fotos começaram a diminuir. Não sei se é porque o povo só engajava porque era casal. Fico me perguntando se os fãs realmente estão no mesmo lugar. Esse relacionamento afetou muito. Eu vejo os comentários, antes batia 20 mil, hoje em dia 16 mil, no máximo. Algumas bate até 20. Eu não sei o que acontece. Eu tô triste, porque a última foto que postei foram 6 mil comentários, sabe?", desabafou Tays.

Tays e Biel começaram a se relacionar ainda dentro do confinamento de 'A Fazenda'. Após deixarem o reality, os dois engataram um namoro aqui fora, em janeiro deste ano, quando Biel pediu Tays em namoro no aniversário dela. O romance durou cerca de quatro meses. O término do casal foi confirmado oficialmente por eles no fim do mês passado.