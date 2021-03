Biel e Tays reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 16:18

Rio - O cantor Biel completou 25 anos de idade e, em sua festa de aniversário, recebeu uma homenagem da namorada, a também cantora Tays Reis. Durante a comemoração, Tays pegou o microfone e começou a cantar para o rapaz. Biel foi ao encontrado da namorada, sentou ao chão e abraçou seus cachorrinhos enquanto ela acabava de cantar. Biel e Tays se conheceram em 'A Fazenda' e estão juntos desde setembro do ano passado.

fotogaleria

Publicidade

O cantor, que postou o vídeo da homenagem nas redes sociais, agradeceu na legenda o carinho do público e da namorada. "1 quarto de século! Sem palavras pra esse momento vivido esse sábado... segundo aniversário que eu faço nesse momento de pandemia que logo venceremos, se Deus quiser... A gente sempre pensa em festão, reunir todo mundo, sempre sonha em ter o melhor dia possível. E ter vivido duas datas comemorativas dessas, dois aniversários, durante tantas dificuldades que enfrentamos nesse período tão estranho pra gente só me fez enxergar que as long as the real ones are there, vai estar tudo sempre preenchido! @eutaysreisoficial, você me proporcionou um momento que eu nem imaginava viver, meu coração transborda de amor por você! Obrigado por ser tão especial! Pra todo mundo que não pôde estar presente, aí vai um pedacinho da magia que rolou por aqui... OBRIGADO POR TODO E CADA DESEJO DE FELIZ ANIVERSÁRIO! JUNTOS E ALÉM! AMO VOCÊS!", escreveu.