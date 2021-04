Luiza Ambiel e Painitto Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 17:01 | Atualizado 02/04/2021 17:41

Luiza Ambiel resolveu 'assumir' o romance com pai de Anitta. A atriz e modelo compartilhou nesta sexta-feira (2) um clique se declarando para seu novo affair: Mauro Machado, pai da cantora Anitta. "Tudo começou com uma postagem. De lá pra cá, muitas banheiras. @painitto eu te amo, bebê. Enfim juntos e sós. Cadê minha filhota, @anitta?", brincou ela na legenda da foto. Só que meia hora depois, a própria Luiza esclareceu que a postagem não passava de uma 'pegadinha' dela e do humorista Maurício Meirelles.



A 'novidade ', claro, pegou os seguidores de Luiza de surpresa e não demorou muito para a postagem receber vários comentários sobre ela ser agora a 'madrasta' de Anitta. "Como assim? Você está namorando o pai da Anitta! O que é isso? " questionou um seguidor. "Didididiê...arrasou!", brincou uma internauta relembrando o refrão de uma das músicas do Raça Negra, já que Luiza diz que teve uma relação com o vocalista Luiz Carlos. "Chocada. Madrasta da Anitta", completou o terceiro fã.

Quem também se surpreendeu com a notícia foi Cartolouco, affair de Luiza em 'A Fazenda 12' e os dois até ensaiaram um envolvimento fora do reality. "O que está acontecendo aqui?", quis saber o jornalista que virou jogador de futebol e está no elenco do Resende, que disputa o Campeonato Carioca de 2021.

