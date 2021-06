Thiago Rodrigues - TV Globo/Raquel Cunha

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 05:00

Thiago Rodrigues anda causando nos bastidores de 'Gênesis'. Além de estar sempre com a mão nas partes íntimas, ele é o terror da produção. Os maquiadores fazem o sinal da cruz quando o ator vai se aproximando. Ah, ele também reclama que a novela não tem fim. Diz que quer ir embora pra Portugal e as gravações estão atrasando seus planos. O comentário nos bastidores da Record é que, se ele realmente for morar na Europa, não vai deixar saudade...