De folga em Trancoso, Luan Santana faz passeio de quadriciclo Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 05:00

Luan Santana segue de folga em Trancoso, na Bahia, após a gravação do clipe da faixa 'Morena', no Centro Histórico de São Paulo. O cantor está na companhia de alguns amigos e da modelo Natalia Barulich, a ex-namorada do cantor Maluma que interpretou a 'Morena' no clipe do sertanejo. Na manhã deste domingo (6), o grupo resolveu fazer um passeio de quadriciclo pelo local com a Trancoso Adventure.