Tatá Werneck - Divulgação

Tatá WerneckDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 05:00

Na última quinta-feira, Tatá Werneck passava feliz da vida pela via Transolímpica, que liga os bairros de Magalhães Bastos e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ao passar pela praça do pedágio, abriu um sorriso com os olhos para o funcionário do guichê, desejou um excelente dia para ele e pagou a tarifa de R$ 7,80 com uma nota azulzinha de R$ 100. Tatá esbanjou espírito solidário e disse para o atendente ficar com o troco. O que a famosa não sabe é que os R$ 92,20 de troco não ficaram para o rapaz, e sim para a concessionária responsável pela via, que exige que os funcionários depositem exatamente todo o dinheiro recebido no caixa.