Lumena Reprodução/Waldir Évora

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 17:05

Rio - Dessa vez, Lumena autorizou e muito! Após sair do 'BBB 21' com forte rejeição, a psicóloga tem colhidos bons frutos de seu trabalho na internet. Nesta sexta-feira, Lumena compartilhou, inclusive, um ensaio de moda feito para uma revista e surpreendeu com um visual completamente diferente.

Pela primeira vez desde que saiu do confinamento, a psicóloga apareceu usando os cabelos alisados e com um look decotado e sensual. "OLHA ELAAAA NA @marieclairebr, minha gente! Queria agradecer de coração a toda equipe responsável por fazer esse ensaio BABADO acontecer!", escreveu a ex-BBB nas redes sociais.

Confira a postagem: