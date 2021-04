Lumena aparece com cabelo natural e surpreende web Reprodução/Instagram

Publicado 26/04/2021 18:46

Rio - Lumena Aleluia, do "Big Brother Brasil 21", apareceu irreconhecível enquanto mudava o visual, no último domingo (25). A ex-BBB foi ao salão de beleza trocar seu megahair e surpreendeu a web com fotos que mostram seu cabelo natural. Os fãs ficaram chocados ao descobrir que os cachos que a psicóloga exibiu no reality não são naturais e seu cabelo, na verdade, é bem mais curto.

A cabeleireira que atendeu Lumena, Jamile Zeidan, divulgou as fotos e brincou na legenda que a ex-BBB "autorizou" que seu visual fosse mudado. Na troca, a baiana colocou 500 gramas de cabelo no método do entrelaçado.



"Eu achava que aquele cabelo era dela quando ela tava no BBB", comentou uma fã. Em uma foto publicada pela própria Lumena após a mudança, uma seguidora afirma: "Linda de qualquer jeito". "Você arrasa", escreveu outro fã.