Rafa Kalimann surpreende ao postar foto sem megahair

Rio - Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores do Instagram ao postar uma foto em que aparece com os cabelos curtinhos, sem megahair. "Vocês gostaram, né? Eu também! Mas já coloquei o mega novamente hahaha. São fases, amo mudar meu cabelo, me reinventar. Vi essa foto, o feedback de vocês quando mostrei ele ontem assim no stories e pensei: com ou sem mega hair, com ou sem procedimentos, com ou sem um look específico, com ou sem qualquer 'item' externo e que possa influenciar na nossa imagem, a gente tem que se gostar, olhar no espelho com amor e se encontrar mesmo que cada dia você esteja de um jeito", escreveu.

"Transformações são bem-vindas desde sejam por nós, pra nos agradar. Conheço tantas pessoas que fazem tanto pra 'aprovação' das pessoas que não param nunca de fazer e continuam não se amando, e conheço tantas outras que não fazem nada, não busca aprovação e se amam, e vice-versa, tem que faça por amor pra se sentir bem e quem não faz por medo de não ser 'aprovada'. To contando isso porque o fato de como deixo meu cabelo tá muito ligado ao quanto quero me enxergar bem e pode acontecer (como já aconteceu) de eu querer mudar amanhã. Pouco tempo atrás tava com ele curtinho assim é loiro, agora estou na fase do cabelo longo e castanho, talvez amanhã esteja diferente, talvez dure muito tempo. Só sei que fico como me sinto bem, como me sinto Rafa, e espero que vocês também se sintam assim do jeitinho de vocês, porque somos lindas do jeitinho que somos", finalizou.



Durante sua participação no "BBB 20", em que ficou três meses confinada, Rafa teve problemas com o megahair já que ficou muito tempo sem manutenção. A cola que prendia as mechas na cabeça de Rafa sempre ficavam visíveis durante o programa. Algumas mechas também começaram a cair, contou a influenciadora ao sair do programa. Quem também teve problemas com o megahair durante o reality show foi Gabi Martins.