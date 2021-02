Zilu Godoi Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 16:16

Era para ser só mais uma foto publicada no Instagram, mas Zilu Godoi acabou sendo vítima de haters e entrou em uma polêmica nas redes sociais. A empresária e ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo chorou e denunciou perseguição após um clique em que aparece deitada na cama de lingerie mostrando o bumbum. O clique chegou a ser retirado da plataforma."Não entendo por que o ser humano é tão ruim. Estou com o olho inchado de tanto chorar com decepção das pessoas e exitem pessoas que vem aqui, que me seguem, me curtem e deixam mensagens maravilhosas. Mas, têm pessoas tentando tirar a minha foto do Instagram, tentando me derrubar e derrubar minhas redes sociais. Nunca entrei na rede social de alguém para detonar, para denegrir a imagem ou para acabar com a pessoa. Então, não sei. Não consigo lidar com essa maldade toda", começou Zilu.

A empresária, de 62 anos, contou que descobriu ter sido denunciada por um internauta e que essa pessoa também tem conseguido excluir alguns dos seguidores. " Além de ter tirado a foto, ela conseguiu deletar e tirar mais de 50 mil pessoas que me seguiam. Mais de 50 mil! Então, assim, é deprimente. Decepção de ver até onde vai a maldade das pessoas. Sempre prezo a paz, o amor e o respeito. Decepcionada", desabafou Zilu.