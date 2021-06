Jefferson Moraes - Reprodução

Publicado 08/06/2021 20:00

O cantor Jefferson Moraes resolveu mandar um recado para Mariana David Pinheiro, mãe de Theo, um bebê de três meses, fruto de um breve relacionamento que ele teve com a influenciadora e atriz. O artista fez uma série vídeos publicados no story do Instagram, nesta terça-feira (8), reclamando de uma exposição nas redes sociais. "Que lugar maravilhoso para resolver seus problemas tão sérios. Um problema que você inventa na sua cabeça todos os dias. Um problema que você faz os outros acreditarem e me fez acreditar que eu sou uma pessoa horrível. Por que você não me desbloqueia e conversa numa boa e de uma maneira séria, como tantas vezes eu já tentei conversar? Eu já pedi para você tentar me ajudar a ser um bom pai. Eu nunca fui pai e não sei como se cuida de uma criança, mas você nunca me deu abertura. É também a tua primeira vez e é a nossa primeira vez, mas você fez questão de tornar a minha vida um inferno. Como sempre.", começou Jeffersson, que assumiu não ter sido um bom pai para o menino, já que não o visita.

"Eu não vejo o meu filho porque você diz para não vê-lo. Você diz que ele fica mal perto de mim, que ele fica doente perto de mim e isso eu não estou jogando conversa fora porque eu tenho todos áudios, todas as conversas. E aí você fala também que eu não pago nada. Mariana, eu pago a casa que você mora desde o início da sua gravidez. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance e como você tem coragem de chegar na internet e expor um assunto teu, um assunto meu e um assunto do nosso filho. A minha vida se transformou em um inferno. A minha vida tem sido inferno", lamentou Jefferson.

No longo desabafo, o cantor ainda revelou que atravessa um momento bem difícil em sua vida. "Todo mundo acha que eu tenho empresário, que eu tenho pessoas que bancam a minha vida, não. Eu estou praticamente abandonado por todo mundo. Me jogaram aqui em Goiânia e estou vivendo do jeito que eu posso e nas condições que eu posso. Não consigo ter paz. Tem mais de um ano que eu não tenho paz.

Jefferson Moraes rebate acusação da ex de não visitar o filho. "Você diz que ele fica mal perto de mim" pic.twitter.com/fieBmLQbDz — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) June 8, 2021

