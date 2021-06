R.R. Soares - Reprodução de vídeo

Publicado 08/06/2021 17:01 | Atualizado 08/06/2021 17:03

O líder religioso Romildo Ribeiro Soares, mais conhecido como missionário R.R. Soares, de 73 anos, teve alta médica no meio da tarde desta terça-feira (8) após cinco dias internado por causa de complicações da Covid-19, no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio.



Em vídeo postado em seu perfil do Instagram, ele aparece ao lado da mulher Maria Magdalena, e do filho, o deputado federal Marcos Soares, que diz: " Já estamos aqui com nosso chefe, missionário R.R Soares, já está liberado aqui. A todo mundo, para felicidade de todos, acabou de sair aqui, recuperado, para felicidade geral e oração de todos."



R.R Soares aparece nas imagens fazendo um sinal de positivo e agradece em voz baixa: "Obrigado Jesus".

Na legenda o post, o pastor complementa: " A verdade sempre prevalece! Amigos, venci em Jesus e tive alta. Agradeço a todos pelas orações e seguimos firmes na fé. Obrigado por tudo! Obrigado, Senhor."