Malvino Salvador, Kyra Gracie e os filhos - Divulgação

Malvino Salvador, Kyra Gracie e os filhosDivulgação

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 20:32

Malvino Salvador e Kyra Gracie escolheram um tema bem tradicional do mês de junho para festejar os cinco meses do filho caçula: 'O Arraiá do Rayan'. A comemoração, que reuniu só os familiares no imóvel do casal, na Barra da Tijuca, foi marcada por uma decoração cheia de detalhes típicos das festas juninas como balões, fogueiras, chapéus de palha, bandeirinhas e espantalhos,e assinada pela cenógrafa infantil, Roberta Niemeyer. Já o cardápio do evento acabou sendo uma criação de Tati Brum, que optou por sanduíches de pasta de frango e queijo minas, pipoca no óleo de côco, canjica fit, milho cozido, cookie fit, espetinho de frutas e espetinho com tomate, queijo minas e manjericão, além do bolo e docinhos. Ryan e suas irmãs, Ayra e Kyara, se divertiram com a badalação nesta terça-feira (8).

“Trabalhei com chapéus de palha, que foram customizados com carinhas de espantalhos e de fazendeiros. Utilizamos também bastante bandejas coloridas, girassóis e escadas de bambus trabalhadas”, explica Roberta, que tem um quadro chamado, 'Olhe Fora da Caixa com Roberta Niemeyer', apresentado todas as quintas no programa 'Vem com a Gente”, com Gardênia Cavalcanti, na Band Rio TV.