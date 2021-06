Andressa Urach - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021

Andressa Urach vai ser mamãe novamente. Ela e o marido Tiago Lopes decidiram aumentar a família recém-formada e já estão trabalhando para que a gravidez acontece o mais rápido possível. Por enquanto, o casal tenta pelo método natural, mas a modelo e empresária não descarta a possibilidade de uma fertilização in vitro. Mesmo empolgada, Urach revelou à coluna, com exclusividade, estar insegura e que sempre sonhou em ter três filhos: Arthur, que hoje tem 16 anos, e mais dois. "Eu amo criança e é maravilhoso ser mãe", conta Andressa.



Engravidar novamente é um desejo seu desde sempre ou partiu mais do seu marido?

Meu marido ainda não tem filhos, então partiu dele a vontade de ter filho. Mas eu sempre gostei da ideia de ter pelo menos três filhos! Então conversamos e decidimos juntos de tentar engravidar. Queremos a casa cheia.



Está tentando engravidar naturalmente ou precisou de algum tratamento específico?

Estou tentando naturalmente só usando a tabelinha. Já pensei em fazer fertilização in vitro. Mas só vou fazer, se não conseguir depois de tentar pelo método natural durante mais ou menos um ano!





Você já tem um filho adolescente. Está disposta a começar tudo de novo?

Eu amo criança, amamentei Arthur até os quatro anos, é maravilhoso ser mãe. O Arthur é minha vida.



Bate uma insegurança?

Às vezes bate sim uma insegurança. Todo mês acho que conseguimos e quando o resultado dá negativo fico muito triste! Mas vou continuar tentando até conseguir.

Não acha que pode atrapalhar compartilhar com seu público que está tentando? Pretende compartilhar cada detalhe da gravidez?

Gosto de compartilhar minhas alegrias com as pessoas. Toda vez que compartilhei é porque a menstruação atrasou muito tempo. Mas depois de duas tentativas frustradas, não vou mais compartilhar, acho que me deixa ansiosa. Agora só vou contar quando tiver certeza! Ainda não sei se vou compartilhar a gravidez, eu vivo cada fase conforme meu estado de espírito. As vezes quero compartilhar, outras não.

Essa é a segunda vez que quer engravidar ou já chegou a tentar alguma vez antes?

Nunca tinha tentado engravidar depois do Arthur, o meu filho que tem 16 anos. É a primeira vez que tento! Estou com 33 anos, casada e feliz. Acredito que seja o melhor momento para ter mais filhos.



O que seu filho acha de ganhar um irmãozinho?

Arthur gosta da ideia e vai me ajudar a cuidar.



Conseguindo engravidar agora de novo, pensa em fechar a fábrica ou ainda pretende ter mais?

Pretendo ter mais dois filhos! No total com Arthur são 3.



Já pensa em nomes dos futuros bebês?

Ainda estou indecisa com os nomes. Tinha escolhido alguns, mas mudei de ideia! (risos). Acho que o nome tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Quero escolher um bom significado para o nome.