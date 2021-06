Mara Maravilha e Gabriel Torres - Rafael Manole

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 05:00

A cantora Mara Maravilha e seu noivo, Gabriel Torres, estarão juntos em uma live especial do 'Dia dos Namorados', no próximo dia 12. Esta será a primeira vez que o casal se apresenta junto para comemorar a data, cantando o amor, com músicas da Mara e de outros artistas. Em um cenário especial e intimista, Mara e Gabriel irão apresentar o show e prometem um clima de muito amor e romantismo. Mara vai interpretar suas canções ao som de piano, violoncelos, saxofone e acordeom.

"Estou muito feliz em celebrar o amor nesta live com o meu amor Gabriel, que tem sido companheiro e pai maravilhoso para o nosso filho Benjamim. Vamos celebrar esse amor em forma de canção e romantismo com todos", diz Mara Maravilha.

A apresentação virtual será transmitida pelo canal do YouTube de Mara Maravilha, a partir das 19h.