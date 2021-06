Fabiana Britto - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/06/2021

Ex-participante do 'Gran Fratello', a edição italiana do 'Big Brother', Fabiana Britto vai comemorar no próximo sábado (12), o seu primeiro Dia dos Namorados como mãe e escolheu um traje bem sensual para fazer um ensaio e quem sabe usar na data. Ela optou pela fantasia de dominatrix e revelou que anda se sentindo cada vez mais poderosa. "Me sinto mais atraída por mim mesma do que por qualquer outra pessoa. Passei a valorizar cada parte do meu corpo depois da experiência do parto. Não posso negar que me sinto mais sexy agora”, diz a modelo.

Fabiana ainda ressaltou que a vida sexual de um casal não deve mudar depois de ter filhos. “É normal que o cansaço e alterações físicas e emocionais sufoquem a paixão. Mas não pode se acomodar. Tente novas experiências quando estiverem sozinhos. Coloque uma roupa sexy”, ensina.