Publicado 09/06/2021 08:45 | Atualizado 09/06/2021 08:53

Vacinado com a primeira dose contra a Covid-19, William Bonner resolveu compartilhar sobre as reações sofridas por conta da imunização: "Vinte e oito horas depois da vacina, não vou dizer que eu esteja totalmente normal, não. Me senti um pouco mais sonado hoje. E a tal dor no braço tem um pouco, mas só no ponto em que foi aplicada a vacina. Dormi bem e passei o dia razoavelmente bem. Eu acho que estou me sentindo um pouco mais cansado nesta terça-feira. Não é obrigatória essa reação tão sofrida e tão difícil que eu ouvi das pessoas, não", disse o apresentador do 'Jornal Nacional'.

Bonner foi vacinado na última segunda-feira (7) e fez um desabafo no 'JN': "Não sei se você sabe, a Renata (Vasconcelos) sabe, hoje eu fui vacinado. Tomei a primeira dose da vacina, chegou para a minha idade aqui no Rio de Janeiro, e foi uma experiência fantástica porque o carinho dessas pessoas que aplicam as vacinas é imenso. Tenho um respeito e uma gratidão enorme por esses profissionais", afirmou.

Bonner vai receber a segunda dose da vacina em agosto.