Monilton Moura se casa com Solange Almeida - Divulgação

Monilton Moura se casa com Solange AlmeidaDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 05:00 | Atualizado 10/06/2021 08:43

Apenas cinco meses após o reencontro de Solange Almeida e Monilton Moura, o casal - que se relacionou pela primeira vez em 2015 - resolveu oficializar a união.Em sigilo e buscando respeitar o momento que o mundo enfrentava e ainda enfrenta com a pandemia de Covid-19, os dois trocaram alianças em novembro do ano passado, em cerimônia no civil, que aconteceu na casa dos pombinhos, no Ceará.

O evento contou com a presença de poucos amigos. Na ocasião, não foi permitido que os convidados utilizassem os celulares. Foi tudo muito simples, desde a cerimônia até o jantar de comemoração do enlace.



Publicidade

O relacionamento entre Sol Almeida e Monilton Moura não vingou há seis anos por conta da cantora, que não curtia muito a ideia de se relacionar com uma pessoa quase 17 anos mais nova que ela. Hoje, Monilton tem 29 anos e Solange 46.

A coluna procurou a assessoria de Sol Almeida para saber da novidade sobre o casamento, que foi confirmada. A coluna deseja felicidades ao casal.