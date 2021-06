Areia branca na praia particular de Xuxa em Angra dos Reis - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 05:00

A casa de Xuxa Meneghel em Angra dos Reis é um dos pontos mais visitados dos turistas da região da Costa Verde e, por isso mesmo, quem passa em frente à propriedade de barco ou de lancha estranha ao ver a areia branquinha, branquinha da praia particular da apresentadora, já que o mesmo não acontece bem perto do mar. Nas fotos do casamento de Sasha dá para ver a diferença entre as areias. A coluna descobriu o mistério. Xuxa pagou caminhões e mais caminhões para aterrar o local e ter o aspecto de paraíso caribenho aos seus pés. Alguns vizinhos, que acompanharam a movimentação, chegaram a entrar em contato com os homens que fizeram o serviço para saber sobre o preço total: na casa dos três dígitos.