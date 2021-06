Agnaldo Timóteo e Timotinho - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 15:33 | Atualizado 10/06/2021 15:39

Sobrinho e assessor pessoal de Agnaldo Timóteo, Timotinho resolveu fazer um desabafo sobre a polêmica envolvendo Luisa Marilac e o cantor. Em uma série de Stories no Instagram, ela revelou que a produção do programa 'Superpop', da RedeTV!, teria a orientado para 'tirar o artista do armário', ou seja que ele assumisse ser homossexual.



“Nunca tive problemas com a Luciana, sempre foi simpática e me tratou bem. Mas, em um dos programas, a produção falou para mim o seguinte: ‘Você tem que falar que o Agnaldo Timóteo é viado’. Estava eu e Felipeh Campos. Eu falei que não ia falar, porque quem tinha que se assumir era ele. Acabou que o Felipeh falou e o Agnaldo negou”, relatou Marilac na rede social.

"A família de Agnaldo Timóteo acha desnecessária a conduta de Luisa Marilac. Eu, Timotinho, sobrinho e assessor tenho uma boa relação com a produção do 'Superpop', apresentado por Luciana Gimenez, e o levei várias vezes ao programa. Peço que respeite a memória de Agnaldo Timóteo. Respeitem a sua famíliaa e a sua história na música e na política. Não será após o seu falecimento que vamos expor a sua vida", revela Timotinho.