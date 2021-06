Faustão - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 14:41 | Atualizado 10/06/2021 15:05

O apresentador Fausto Silva passou mal na manhã desta quinta-feira (10) e foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Funcionário da Globo até o final do ano, Faustão fez alguns exames, que diagnosticaram uma infecção urinária. De acordo com o site Notícias da TV, ele passa bem e deverá ficar internado por mais alguns dias, já que o tratamento exige medicação intravenosa com possibilidades de alterações nos quadros de glicemia e pressão arterial.

Por conta da internação, Faustão ficará de fora das gravações do seu programa (acontecem às sextas) deste domingo (13). A Globo enviou um comunicado confirmando Tiago Leifert como o substituto do apresentador internado. "Nesta semana, Tiago Leifert apresenta o ‘Domingão do Faustão’, substituindo Fausto Silva, que se recupera de uma infecção urinária".



Em novembro do ano passado, Faustão foi internado no mesmo hospital com dores e inchaço na perna e precisou fazer drenagem para aliviar o incômodo.