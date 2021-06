Sasha recebe a vacina nos Estados Unidos - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 20:10 | Atualizado 10/06/2021 20:16

Sasha Meneghel e o marido, João Figueiredo estão vacinados. O casal tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (10), em Nova York. Os dois fizeram questão de compartilhar o registro da aplicação do imunizante: "Vacinada!!! eu nem acredito que esse dia chegou! todos merecem sentir essa sensação!", escreveu a filha da apresentadora Xuxa, que também já recebeu a vacina. A Rainha dos Baixinhos foi vacinada na sexta-feira (4) na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Zona Oeste do Rio.



O cantor gospel também comentou a felicidade por tomar a vacina "Vacinado!!! Como eu quero ver as pessoas do meu País sentindo essa alegria e alívio!", escreveu.



O casal estava curtindo sua lua de mel em Dubai na última semana e embarcou nessa madrugada para os Estados Unidos.











