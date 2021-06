Carla Diaz e Arthur - Reprodução GloboPlay

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 16:41 | Atualizado 10/06/2021 16:42

Carla Diaz resolveu jogar um balde de água fria nos fãs que torciam fervorosamente por um relacionamento com Arthur Picoli fora do 'BBB 21'. A atriz usou as redes sociais para acabar com os boatos sobre encontros às escondidas entre os dois nas últimas semanas.

"Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em vocês. Eu e Arthur conversamos sim logo depois que saímos do programa e concordamos que aqui fora a vida é outra. Ou seja, não estamos juntos! Eu estou solteira. Estou totalmente focada no meu trabalho e realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis", explicou Carla.

