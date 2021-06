Débora Nascimento e Marlon Teixeira - Reprodução/Montagem

Débora Nascimento e Marlon TeixeiraReprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 19:52 | Atualizado 10/06/2021 20:00

Muitas pessoas consideram a comemoração do Dia dos Namorados mais como um apelo comercial do que realmente uma data romântica, mas existem casais que provam justamente o contrário. Nesta quinta-feira (10), dois dias antes da celebração do amor, Débora Nascimento ganhou uma declaração do namorado, Marlon Teixeira. Ao publicar uma foto dos pombinhos, a atriz recebeu um lindo comentário do modelo aos chamá-lo de 'infinito particular': "Meu infinito amor, meu cometa nômade. #TeAmo", deixou registrado o rapaz, que já foi affair de Bruna Marquezine.



No início de maio, os pombinhos viajaram para Playa del Carmen, paraíso no Caribe Mexicano, e atriz fez uma foto do modelo. Mesmo o clique saindo rápido dos stories do Instagram, os fãs da própria Débora compartilharam o flagra. Logo depois, Marlon postou uma foto sozinho na praia e, pela primeira vez, ela deixou um recado bem sugestivo nos comentários: 'into your heart', que significa em seu coração em português. Em fevereiro, esta humilde colunista revelou que já estava de olho nos dois, que mesmo sem postarem fotos juntos, viviam um affair. O que eles não contavam era com a astúcia de um frequentador de um restaurante na Praia do Espelho, em Trancoso, que fez a foto do casal, confirmando o romance.

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Debora Nascimento (@debranascimento)