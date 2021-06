Virgínia Fonseca compartilha foto com a filha - Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 17:59

Mulher do sertanejo Zé Felipe e nora do cantor Leonardo, a influenciadora Virgínia Fonseca contou aos fãs, nesta quinta-feira (10), que registrou a primeira filha, Maria Alice, com os sobrenomes dos quatro avós. Ou seja, a pequena tem seis nomes, levando em conta que seu primeiro nome já é composto.

"Ficou grande porque ninguém quis abrir mão do sobrenome nela. Então ficou o nome do meu pai, da minha mãe, da Poliana (sogra) e do Leonardo (sogro). E o nome dela é composto. Então vocês pensam: Maria Alice Fonseca Serrão Rocha Costa. Ela vai me matar quando começar a entender", brincou.