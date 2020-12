Thais Vasconcellos lança marca de moda praia reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 19:56 | Atualizado 03/12/2020 20:12

Rio - Thais Vasconcellos, mulher do cantor Ferrugem, mostrou que está com o corpão em forma, após perder 25kg. Ela lançou sua própria linha de moda praia e posou para um ensaio sem nenhuma edição.

"Pensei em todas as fases do meu corpo e decidi fazer uma coleção com conforto e claro uma pitada sensual. Sou discreta mas ousada. Vocês sabem disso", escreveu ela na legenda.

Thais ainda explicou que pensou em uma coleção voltada para o corpo real das mulheres, por isso nenhuma foto tem retoques.

A decisão foi bem vista pelos seguidores dela. "Para todos os corpos..... amei! Isso que admiro mais ainda em uma marca, lançamento. Deu o nome, Thais. Sucesso!", elogiou a atriz Waleska Freitas. "Maravilhosas, mostrando como realmente é o corpo da mulher! Sem filtro e Photoshop", publicou uma internauta.

Ferrugem, claro, se derreteu pela mulher: "Morro de orgulho", escreveu ele.