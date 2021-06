Sarrafiore marcou o gol da vitória no primeiro jogo entre Vasco e Boavista na Copa do Brasil - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/06/2021 15:04 | Atualizado 09/06/2021 15:05

Rio - O presidente do Boavista, João Paulo Magalhães, não está confiante para a partida contra o Vasco, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos!", o mandatário praticamente descartou uma classificação da equipe de Saquarema.

"A possibilidade da gente se classificar é nula (risos). A gente tem que tentar fazer um papel para ajudar o Vasco para treinar para o Brasileiro. É lógico que vamos tentar dar o nosso melhor, mas a gente sabe que dentro de uma realidade a possibilidade da gente conseguir ganhar o jogo é nenhuma. O Vasco tem jogadores de classe A", disse João Paulo.

"Esse cano é um super centroavante. É um craque. Se fosse brasileiro estaria sendo convocado para a Seleção. Qualquer bola que passa na área faz um gol. A gente torce pelo bem do futebol carioca, o Vasco tem que voltar para a Série A", completou.

No jogo de ida, o Vasco venceu o Boavista em Bacaxá por 1 a 0, com gol de Sarrafiore. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, às 16h30, em São Januário.