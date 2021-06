Leandro mostra celular ao quarto árbitro - Reprodução

Publicado 09/06/2021 19:55

Rio - A classificação do Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil foi cercada de polêmica. No empate com Boavista por 1 a 1, em São Januário, o árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) voltou atrás e anulou o gol de Gabriel Pec, causando uma enorme discussão sobre uma possível interferência externa no lance. Na saída de campo, um dos destaques do jogo, Léo Jabá, comentou sobre a jogada.

"O mais importante é que saímos com a vitória. Até porque não tinha VAR e no meu critério não tem sentido ele dar o gol e depois anular. Mas a gente tem que continuar trabalhando. Sabemos que a sequência de jogos é forte e poderia ter nos prejudicado. Se a gente não faz o gol, poderia ter ido para os pênaltis. Tem que saber, pois somos homens, e estamos aqui trabalhando e isso é muito importante para todos nós", disse o atacante.

O camisa 7 foi responsável pelo cruzamento que deu origem ao polêmico gol anulado. Ao ser deslocado para o lado esquerdo, ele apareceu bem e deu a assistência para o gol de empate marcado por Germán Cano. Com isso, Léo Jabá é o líder de assistências na temporada ao lado de Léo Matos com 4 passes para gol.

"Sim. quando fui substituído até brinquei com o Pássaro. Tem que dar duas assistências para valer uma. Agora tem que cobrar o Cano, pois o outro PIX contra o Botafogo ele não fez e agora tem dois Pix par ele fazer", brincou Jabá.



O próximo compromisso do Vasco será pela Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time visitará o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, às 19h, pela terceira rodada da competição nacional.