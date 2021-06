Leandro mostra celular ao quarto árbitro - Reprodução

Leandro mostra celular ao quarto árbitroReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:25

Rio - O jogo entre Vasco e Boavista, na tarde desta quarta-feira, pela Copa do Brasil, contou com um lance para lá de polêmico. Aos 14 minutos do segundo tempo, Gabriel Pec marcou para o time Cruzmaltino e arbitragem validou o gol, sem perceber o toque de mão de Germán Cano.

No entanto, após mais de cinco minutos, a arbitragem voltou atrás e anulou o gol, mesmo sem a presença do VAR. Durante a paralisação, o Premiere flagrou a imagem do técnico Leandrão, do Boavista, sacando seu celular do bolso e mostrando ao quarto árbitro, dizendo "quer ver?". O fato causou revolta no time do Vasco, que alegou interferência externa.