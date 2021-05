Zeca Pagodinho e o neto Noah Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 13:12 | Atualizado 09/05/2021 13:15

Rio - Esfriou em Xerém! Com temperaturas baixas - e congelantes para os cariocas -, Zeca Pagodinho surgiu de forma inusitada nas redes sociais. Ao lado do neto, o compositor posou para uma foto vestindo gorro, casaco e com direito até a churrasquinho no fogão à lenha.

fotogaleria

Publicidade

Na legenda, Zeca explicou - para os não cariocas - as circunstâncias do look. "Chegou o frio em Xerém! Carioca é assim: quando a temperatura cai um grau, já tiramos as roupas de frio do armário, acendemos o fogão à lenha e nos aquecemos com o fogo! Quem aí se identifica?", escreveu o compositor que caiu nas graças dos fãs que se reconheceram na situação".

"Nós maranhenses nos identificamos", escreveu uma seguidora. "Sensacional Zeca, você é gente da gente", disse outro fã.

Publicidade

Confira a postagem de Zeca Pagodinho: