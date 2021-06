Matheus espera levar o Glorioso ao seu 7º título da competição - ESTADÃO CONTEÚDO

Por Lance

Publicado 10/06/2021 19:29

Rio - O Vasco garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar com o Boavista por 1 a 1. Autor do gol cruz-maltino, Germán Cano concedeu uma entrevista ao TyC Sports, da Argentina, e falou sobre seu momento no futebol brasileiro. Ele elogiou a torcida vascaína ao dizer que foi muito bem recebido e que quer recolocar o clube "onde merece estar pela sua história e tradição no Rio de Janeiro."

"Todas as pessoas e nós próprios queremos subir novamente à primeira divisão, onde o clube merece estar pela sua história e tradição no Rio de Janeiro", revelou o argentino, sobre o principal desafio do Vasco na temporada.

Desde que chegou ao Rio de janeiro, Cano foi muito bem recebido e conquistou a torcida do Vasco com números que impressionam. Ele disse estar tranquilo no clube carioca, e elogiou o carinho dos torcedores, que sempre o apoiam. Com isso, o jogador disse que quer retribuir cumprindo o compromisso de voltar à elite do futebol brasileiro.



O atacante atingiu a marca de 33 gols com a camisa do Gigante da Colina e tornou-se o maior artilheiro estrangeiro da história do clube no século XXI. Ele também está bem próximo de entrar nos dez maiores goleadores vascaínos do século, resta apenas um gol. para atingir a marca.

Com a proximidade da Copa América, o argentino revelou que todos no país desejam que Messi erga seu primeiro troféu com a camisa da seleção. Além disso, ele disse que vê o craque do Barcelona empenhado em reverter a situação



"Todos os argentinos querem que ele ganhe a Copa América. Ele fez muito pela Seleção Nacional e vejo-o muito empenhado em reverter aquela situação que já o fez viver várias tristezas. Espero que desta vez possa ser dado", disse, e em seguida completou.



"Se ele continua a jogar da mesma forma Da forma como jogou, a equipa vai funcionar bem. Espero que nos possa dar um bom futebol para todos os adeptos e consolidar um grupo que pode continuar a ganhar confiança", salientou Cano.