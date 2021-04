Alef Manga Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 09:30

Rio - Destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca, o atacante Alef Manga vem sendo ventilado em grandes clubes do futebol carioca. Um deles é o Vasco. Caso acerte com o Cruzmaltino, o artilheiro do Estadual irá reencontrar um velho amigo: o lateral-esquerdo Zeca. Os dois atuaram juntos na base do Santos e conversaram durante a partida entre o clube de São Januário e o Voltaço no Carioca. Em entrevista à ESPN Brasil, Zeca abriu as portas do Vasco para receber o amigo.

"Eu tive uma conversa com ele, lá no estádio que a gente jogou do Volta Redonda, daí a gente teve uma conversa sobre isso, essa possibilidade. Eu não sei aqui dentro, não entrei em conversa, acho que foi o empresário dele com o diretor. Mas com ele a gente brinca, dá risada. E se fosse vir (Vasco), seria uma honra também, ele fazer parte, em poder nos ajudar, dividir as brincadeiras aí, dar muita alegria para a torcida", afirmou.



O empresário Marlei Feliciano, CEO da Pantera Sport, empresa que cuida dos direitos do atleta, afirmou em entrevista à ESPN que o futuro do jogador continua indefinido. O Voltaço está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca.

"O "Alefgol" continua nos alegrando com mais gols, agora são 11 em 11 jogos na temporada 2021. Muito feliz e crescendo na temporada. Alguns clubes consultando, mas nada fechado por enquanto. Jogador está focado para ganhar a artilharia do campeonato", disse.