Zeca Pagodinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 16:28 | Atualizado 23/04/2021 16:30

Que Zeca Pagodinho é devoto fervoroso de São Jorge todo mundo já sabe. Mas, neste 23 de abril, o sambista arrumou um jeito de comemorar a data do santo guerreiro sem sair de casa, devido ao isolamento social.

No Instagram, Zeca prestou algumas homenagens ao santo desde as primeiras horas do dia. Por volta da meia noite, o cantor fez uma alvorada virtual e postou a letra da música "Pra São Jorge", de Pecê Ribeiro.



Já na tarde desta sexta, Zeca publicou um vídeo em família, com a filha Duda, e tomando uma cerveja. "Esse ano não teve aglomeração por conta da pandemia, mas a fé e devoção por São Jorge está sempre presente para Zeca Pagodinho e sua família! Nesses vídeos, Zeca, sua filha Duda e seu neto Noah, celebram o santo guerreiro", dizia a legenda do post feito no Instagram oficial de Zeca.



