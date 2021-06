Arrascaeta voltou a treinar com os companheiros do Uruguai - Divulgação/AUF

Arrascaeta voltou a treinar com os companheiros do UruguaiDivulgação/AUF

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 14:08

Após cumprir quarentena de 10 dias, Arrascaeta voltou a treinar com a seleção do Uruguai nesta sexta-feira (11). O meia do Flamengo estava em isolamento desde o início de junho, quando testou positivo para Covid-19.

Arrascaeta desfalcou a seleção uruguaia nos dois jogos das Eliminatórias, contra Paraguai e Venezuela, mas foi mantido no grupo que disputará a Copa América, que começa neste domingo (13) no Brasil. Foi a segunda vez que o meia pegou Covid - a outra em setembro de 2020. Quando se apresentou no Uruguai, ele testou negativo, mas em novo exame no dia seguinte foi diagnosticado com a doença.



Publicidade

Recuperado, Arrascaeta estará à disposição do técnico Óscar Tabárez para a estreia do Uruguai na Copa América, na próxima sexta-feira (18) contra a Argentina, em Brasília. A Celeste folgará na primeira rodada da competição.



Já o Flamengo pode ficar sem Arrascaeta por nove partidas do Campeonato Brasileiro, caso o Uruguai chegue à final da Copa América.