Marcelo perdeu espaço entre os titulares do Real Madrid - AFP

Marcelo perdeu espaço entre os titulares do Real MadridAFP

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 12:13

Com contrato por mais uma temporada, Marcelo vive indefinição sobre seu futuro, mas deve continuar no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol 'Marca', o lateral brasileiro teve a permanência no clube confirmada em conversa com o novo técnico, Carlo Ancelotti.

De acordo com a publicação, Marcelo estava inquieto com a situação, por ser apontado com um dos jogadores que estariam na reformulação do elenco. Entretanto, o lateral recebeu o aval do treinador italiano e também da diretoria.



Publicidade

Marcelo, que atualmente é reserva, chegou a jogar 53 partidas em apenas uma temporada (2013/14) sob o comando de Carlo Ancelotti no Real Madrid. Perto do fim de sua história de 15 anos no clube, o lateral terá mais um ano para se despedir.