Gabriel CapixabaLucas Merçon / Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:34

Rio - Cria das categorias de base do Tricolor e com apenas duas partidas realizadas no profissional, Gabriel Capixaba, hoje atleta do Amora, de Portugal, entrou com uma ação na Justiça exigindo uma quantia de R$ 1.457.639,80. O caso corre na 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. A informação é do portal "Esporte News Mundo".



De acordo com o site, a cobrança engloba cláusula compensatória desportiva, diferenças salariais, verbas rescisórias, e multas.

O juiz substituto, Paulo César Moreira Santos Júnior, determinou que ambas as partes fossem intimadas para, em cinco dias, apresentarem um possibilidade de acordo, antes que os trâmites do processo prossigam. O meia foi dispensado em 31 de dezembro de 2020. Gabriel Capixaba tinha vínculo até 31 de agosto deste ano. Em sua passagem pelo Fluminense, balançou as redes uma vez.