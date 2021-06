Cazares defendeu o Equador nas Eliminatórias - Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 11:29

Fora dos últimos três jogos, Cazares retorna ao Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, domingo contra o Bragantino. Depois de defender o Equador nas Eliminatórias, o meia não foi convocado para a Copa América.

Ao ficar fora da lista final de 28 jogadores do técnico Gustavo Alfaro, Cazares é um problema a menos para o Fluminense na sequência do Campeonato Brasileiro. Afinal, se disputasse a Copa América, o meia poderia ficar fora da equipe por até um mês se chegasse à final.



Mesmo com Nenê como titular absoluto, Cazares sempre entra em seu lugar no segundo tempo. O experiente meia de 39 anos ficou em campo os 90 minutos na derrota por 2 a 1 para o Bragantino, pela Copa do Brasil, e só saiu nos acréscimos, o que não vinha acontecendo quando o equatoriano estava no banco.

O Equador estreia na Copa América neste domingo (13) contra a Colômbia, às 21h, na Arena Pantanal. Também estão no Grupo B: Brasil, Peru e Venezuela.