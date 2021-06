Tandera estava foragido do sistema prisional. - Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 09/06/2021 17:14 | Atualizado 09/06/2021 17:31

Apontado como o responsável pela contabilidade da milícia de Danilo Dias Lima, o Tandera, Fabio Henrique Domingos, de 40 anos, foi preso, na tarde desta quarta-feira, por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Ele foi capturado numa casa em Jardim Guandu, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Os agentes encontraram com o suspeito documentos com a movimentação financeira da organização criminosa. "Os valores anotados são superiores a R$ 1 milhão. Ele é o contador do Tandera", falou o delegado Uriel Alcântara, titular da especializada.



De maneira organizada, Domingos dividia em uma planilha a quantia recebida nas extorsões e acordos firmados com a quadrilha de Tandera. Segundo a Polícia Civil, ele chefia um grupo de paramilitares na Baixada Fluminense. Só em uma anotação, o 'contador' descreve um recolhimento de R$ 180.824,00. Já em outra, o suspeito declara um recolhimento de R$ 149.499,00, com um fundo de caixa de R$ 180.321,00 para a organização criminosa.

Segundo as investigações, uma das táticas realizadas pela milícia de Tandera para lucrar é a agiotagem, emprestando dinheiro com cobrança de juros abusivos. Nas planilhas apreendidas, é possível observar a descrição dos que "não pagaram o acordo".



O suspeito estava foragido do sistema prisional. Em 2016, Domingos já havia sido preso suspeito de integrar um grupo de milicianos que atuavam nos condomínios do 'Minha Casa Minha Vida', na localidade dos Jesuítas , em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

